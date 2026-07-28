बेऊर जेल से आखिरकार बाहर आए तेज प्रताप यादव, रिहा होते ही मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे

Tej Pratap yadav: बिहार के पूर्व मंत्री और जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को आखिरकार पटना की बेउर जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश और प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को वे जेल से बाहर आए। सुबह से ही जेल परिसर के बाहर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही तेज प्रताप जेल के गेट से बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। अपनी गाड़ी से हाथ जोड़कर समर्थकों का अभिवादन करते हुए, वे सीधे कौटिल्य नगर स्थित अपने मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नए आवास के लिए रवाना हो गए।