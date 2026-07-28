अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर दी चेतावनी, कहा- छात्रों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो CJP करेगी बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से पूरे मामले पर जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि सरकार छात्रों की आवाज से क्यों डर रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी थे?