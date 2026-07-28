‘युवाओं के साथ जंतर-मंतर पर उमर अब्दुल्ला खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता?’ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान

इस दौरान, मेहबूबा ने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि स्टेटहूड की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचने वाले उमर अगर युवाओं के मुद्दे पर दो मिनट भी खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? उन्होंने कहा- युवा आज नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान हैं। नेता अगर उनके लिए एकजुट नहीं होंगे तो फिर किसके लिए लड़ रहे हैं?