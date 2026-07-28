प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले- संसद में गलत तथ्य पेश कर रही हैं कांग्रेस सांसद

Monsoon Session of Parliament: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों का पक्ष रखते हुए सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होने कहा कि, इस देश के युवा न्याय मांग रहे हैं, खैरात नहीं। वे सरकार गिराने नहीं बल्कि अपना भरोसा बचाने आए हैं।उन्होने सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि, सरकार अपनी साख बचाएं, अपनी नीयत सुधारें, अपने अहंकार को ठीक करें और अपने वादे पूरे करें। उन्होने कहा कि, छात्र सड़क से हट सकते हैं लेकिन सरकार से सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना होगा।