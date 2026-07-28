28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले- संसद में गलत तथ्य पेश कर रही हैं कांग्रेस सांसद

Monsoon Session of Parliament: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों का पक्ष रखते हुए सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होने कहा कि, इस देश के युवा न्याय मांग रहे हैं, खैरात नहीं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 28, 2026

Priyanka Gandhi Vadra

लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा,photo- ANI

Monsoon Session of Parliament: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों का पक्ष रखते हुए सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होने कहा कि, इस देश के युवा न्याय मांग रहे हैं, खैरात नहीं। वे सरकार गिराने नहीं बल्कि अपना भरोसा बचाने आए हैं।उन्होने सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि, सरकार अपनी साख बचाएं, अपनी नीयत सुधारें, अपने अहंकार को ठीक करें और अपने वादे पूरे करें। उन्होने कहा कि, छात्र सड़क से हट सकते हैं लेकिन सरकार से सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना होगा।

भाजपा के केंद्रीय मंत्री और अन्य सांसदों ने प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष को बिल पर ध्यान देने व बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाने से बचने की सलाह दी है।

केंद्रीय मंत्री बोले, बिना ठोस आधार आरोप लगाना गलत

प्रह्लाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विपक्ष को लोक परीक्षा संशोधन बिल पर ध्यान देना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के आरोप नहीं लगाने चाहिए।

भाजपा सांसदों की प्रतिक्रिया

लोकसभा में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर BJP सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, प्रह्लाद जोशी का 30 साल का बेदाग रिकॉर्ड रहा है। पक्ष उनकी छवि खराब करना चाहता है क्योंकि उनकी अपनी स्थिति खतरे में है।

लोकसभा में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा, प्रह्लाद जोशी के बारे में जो कहा गया है, वह बिना किसी पुष्टि के इस तरह नहीं कहा जा सकता। अपनी पारिवारिक आदत के कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। देश ने उनका असली रूप देख लिया है। स्पीकर ने कहा है कि यह बहस का हिस्सा नहीं रहेगा और इसे हटा दिया जाएगा।

बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है, प्रियंका गांधी ने संसद में गलत तथ्य पेश किए हैं। जिस प्रदर्शनकारी का उन्होंने जिक्र किया, वह भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुआ था, न कि पुलिस की कार्रवाई के कारण। इसलिए उन्हे पहले तथ्यों की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। सुनी हुई बातों की सत्यता की जांच करना भी जरूरी है।

CJP Protest: सीजेपी आंदोलन में दर्ज मामलों पर विवाद, AIMIM विधायक बोले- मंजूरी के बाद शर्तें बदलना गलत

ये भी पढ़ें
cjp protests

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 07:45 pm

Published on:

28 Jul 2026 07:45 pm

Hindi News / National News / प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले- संसद में गलत तथ्य पेश कर रही हैं कांग्रेस सांसद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

’56 इंच की बात करते हैं-लेकिन संसद नहीं आते’, विपक्ष के सांसदों का लोकसभा में तीखा बयान

Parliament Debate
राष्ट्रीय

बेऊर जेल से आखिरकार बाहर आए तेज प्रताप यादव, रिहा होते ही मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे

tej pratap yadav
राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर दी चेतावनी, कहा- छात्रों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो CJP करेगी बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन

abhijit dipke
राष्ट्रीय

‘युवाओं के साथ जंतर-मंतर पर उमर अब्दुल्ला खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता?’ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान

Mehbooba Mufti Jantar Mantar controversy
राष्ट्रीय

‘पेपर लीक आतंकवाद से कम नहीं, हमारी सरकार इसका मुकम्मल इलाज करेगी’, संसद में बोले अनुराग ठाकुर

Anurag Thakur in Parliament
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.