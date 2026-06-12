नारी शक्ति वंदन और परिसीमन पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी

सूत्रों के अऩुसार बजट सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन बिल पर डीएमके के शीर्ष नेतृत्व से बात भी हो गई थी। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में डीएमके का साथ सदन में नहीं मिल पाया था। पहले की सहमति अब फलीभूत हो सकती है। परिसीमन के आनुपातिक फार्मूले को दक्षिणी राज्यों के लिए हितकारी बताया जा कर उन्हें साथ लेने के प्रयास हैं। वहीं टीएमसी में टूट के बाद नए धड़े के समर्थन की भी उम्मीद है। अब रणनीतिकार इसके बाद दो तिहाई बहुमत के लिए और आवश्यक संख्याबल पूरा करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे को भी टटोला जा रहा है और शिवसेना(यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि भाजपा के किसी भी नेता ने इस तरह की संभावनाओं पर टिप्पणी से इनकार किया है।