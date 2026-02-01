इसका आधार सिर्फ मामले को सनसनीखेज बनाना…पीएम डिग्री विवाद में DU के तर्क पर हाईकोर्ट ने मांगे ये जवाब

आपको बता दें कि पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई की गई। डीयू की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह याचिका केवल सनसनी फैलाने के इरादे से दायर की गई है और इसमें कोई ठोस तथ्य नहीं है। उन्होंने अपील दायर करने में हुई देरी और मामले के गुण-दोष दोनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं, अपीलकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि यदि सॉलिसिटर जनरल मामले के मेरिट पर बहस करने को तैयार हैं, तो अदालत नोटिस जारी कर सकती है। उन्होंने अपील दाखिल करने में हुई देरी को मामूली बताते हुए इसे माफ किए जाने की मांग की।