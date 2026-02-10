इंसानियत निभाने में गई जान: लड़की को छेड़ रहे मनचलों से अकेले भिड़ गया युवक, आरोपियों ने सीने में चाकू गोदकर मार डाला

पुलिस के मुताबिक, युवक की पहचान गिरदावर एंक्लेव निवासी 28 वर्षीय जयसिंह बैसला बताई जा रही है। जयसिंह एक कैब ड्राइवर है। वह सोमवार शाम को अपने घर के बाहर गली में खड़ा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही लड़की ने उन्हें बताया कि कुछ लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। उन्होंने आगे आकर लड़की को बचाया और छेड़छाड़ कर रहे लड़कों को ऐसा करने से रोका। उसके बाद आरोपी अपने दो-तीन दोस्तों के साथ वहां आए और जयसिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल को उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रात को शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था।