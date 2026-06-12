12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘जांच की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती’ AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तुगलकाबाद पहुंचकर BJP सरकार को घेरते हुए पूछे सवाल

Delhi Fire Investigation: तुगलकाबाद आग हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सौरभ भारद्वाज ने स्थानीय लोगों की बहादुरी की सराहना की। साथ ही उन्होंने पालम, विवेक विहार और मालवीय नगर अग्निकांडों की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक न होने पर सवाल उठाए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jun 12, 2026

Delhi Fire Investigation

तुगलकाबाद हादसे के बाद सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा (Photo-ANI/IANS)

Delhi Tughlaqabad Fire: दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में तीन लोगों की जान चली गई और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसियों ने साड़ियों के सहारे लोगों को नीचे उतारकर कई जानें बचाईं। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हाल ही में हुए हादसों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे होते हैं तो जांच का ऐलान तो कर दिया जाता है लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती।

जांच रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में दिल्ली में हुए हादसों का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने बताया कि पालम हादसे के बाद कहा गया था कि एक या डेढ़ महीने में जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इसके अलावा विवेक विहार अग्निकांड में भी एक हफ्ते में रिपोर्ट आने की बात कही गई थी, लेकिन वह अब तक सामने नहीं आई। वहीं मालवीय नगर हादसे के बाद तीन दिन में रिपोर्ट देने का दावा किया गया था, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट जारी नहीं की गई।

पड़ोसी बने फरिश्ते

जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में आग रात 2 बजे के करीब लगी थी। जैसे ही पड़ोसियों को घटना की खबर मिली, सब मिलकर बिना अपनी जान की परवाह किए बचाव कार्य में जुट गए थे। आग में फंसे लोगों को साड़ियों की मदद से नीचे उतारा गया। साथ ही लोगों को बाहर निकलाने के लिए लोहे की ग्रिल को भी काटा। सौरभ भारद्वाज ने स्थानीय लोगों के इस सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि अगर पड़ोसी इसी तरह एक-दूसरे की मदद करें, तो ऐसी कई त्रासदियों को रोका जा सकता है या उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वह तुगलकाबाद के गोविंदपुरी की संकरी गली में स्थित थी। इस वजह से बचाव कार्य के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूरे डेढ़ घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Delhi News

fire incident

Updated on:

12 Jun 2026 12:10 pm

Published on:

12 Jun 2026 11:57 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘जांच की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती’ AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तुगलकाबाद पहुंचकर BJP सरकार को घेरते हुए पूछे सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘नामांकन रद्द होने पर चुनाव आयोग से संपर्क करे’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीनाक्षी नटराजन की याचिका

Rajya Sabha elections
राष्ट्रीय

दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्यिक चोरी: एक शिक्षक का PhD डेटा दूसरे फैकल्टी मेंबर की थीसिस में मिलने से हड़कंप

DU Thesis Copy Dispute
नई दिल्ली

इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में रखा था धमकी भरा लैटर, टेकऑफ से कुछ देर पहले रुकी उड़ान

IndiGo flight
राष्ट्रीय

नारी शक्ति वंदन और परिसीमन पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी

Nari Shakti Vandan
नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में भाजपा का बढ़ता दायरा बना पार्टी के लिए नई चुनौती

BJP in west Bengal
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.