‘जांच की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती’ AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तुगलकाबाद पहुंचकर BJP सरकार को घेरते हुए पूछे सवाल

Delhi Tughlaqabad Fire: दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में तीन लोगों की जान चली गई और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसियों ने साड़ियों के सहारे लोगों को नीचे उतारकर कई जानें बचाईं। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हाल ही में हुए हादसों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे होते हैं तो जांच का ऐलान तो कर दिया जाता है लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती।