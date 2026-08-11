अरुणाचल पर चीन को भारत का करारा जवाब, MEA बोला- कोई नहीं बदल सकता ये सच्चाई

बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को गैर-कानूनी और अमान्य बताया और उस इलाके पर अपना पुराना दावा दोहराया, जिसे वह "जंगनान" या "दक्षिणी तिब्बत" कहता है। भारत के रुख को दोहराते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि "इस निर्विवाद सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता।" उन्होंने बीजिंग द्वारा नाम बदलने की मनगढ़ंत कहानियों की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इनसे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों में नकारात्मकता आती है।