जीत के बाद पहली बार बांकीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, बोले- 3 महीने दीजिए, खत्म होगी राशन और पेंशन की समस्या

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बांकीपुर के लोगों के एक वोट ने सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और काम करने के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने जनता को उस वादे की याद दिलाई कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करने से सत्ता का अहंकार टूटेगा और बिहार में काम करने का तरीका बदलेगा। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के नतीजों के बाद एनकाउंटर की बातें बंद हो गई हैं और अब चर्चा नई फैक्ट्रियों, शिक्षा और रोजगार पर हो रही है।