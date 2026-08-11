सऊदी-पाकिस्तान-तुर्किये का त्रिपक्षीय समझौता नई दिल्ली के लिए क्यों है चुनौती?

पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम धमाके में 15 लोग मारे गए, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। कश्मीर का रहने वाला डॉ. उमर उन नबी नाम ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी नबी और उसके सहयोगी मुजम्मिल शकील ने 2022 में अंकारा की यात्रा के दौरान 'अंसार गजवत-उल-हिंद' के अपने हैंडलर्स से मुलाकात की थी। इससे पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन सऊदी अरब में अपना बेस बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं।