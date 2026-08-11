नासा ने इसरो को दिया ‘मून बेस’ का न्योता, जानें भारत को क्या फायदा होगा?

भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह न्योता 5 और 6 अगस्त को बेंगलूरु में इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमरीका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक के दौरान दिया गया। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और भविष्य में मिलकर किए जाने वाले कामों पर चर्चा की। यह बैठक अमरीका-भारत ट्रस्ट पहल के तहत हुई।