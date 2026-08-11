पान मसाला की पैकेजिंग से प्लास्टिक और एल्युमीनियम फॉयल पर रोक, FSSAI ने जारी किए नए नियम

Pan Masala Packaging: पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नए नियम जारी किए हैं। अब पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक, एल्युमीनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2026 के तहत ये बदलाव किए हैं। नए नियम 10 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गए हैं।