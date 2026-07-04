चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने खोले चांद के राज़: मिट्टी में एल्युमिनियम कम, लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा

विश्व के सबसे सफल चंद्र मिशनों में से एक भारत (India) के चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के रोवर प्रज्ञान (Prgyan) की रिसर्च सेे चांद की सबसे प्राचीन सतह के निर्माण की प्रक्रिया समझने के रास्ते खुल गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की गुत्थी सुलझाने में भी मददगार साबित हो सकता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मीटर की दूरी तय करते हुए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) की सहायता से मिट्टी की रासायनिक संरचना की रिसर्च की और नए राज़ खोले।