अमरनाथ यात्रा 2026: वैध पंजीकरण वालों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति, LG मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला

मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर ही रखी जाती है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं के लिए तय तारीख के अनुसार रजिस्ट्रेशन का पालन करना जरूरी है। इससे यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सकेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस श्रद्धालु के पास तय तारीख का वैध रजिस्ट्रेशन होगा, केवल उसी को पवित्र गुफा की ओर जाने वाले यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी।