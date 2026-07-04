मेलबर्न दौरे से पहले PM मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जांच एजेंसियों ने इस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े IP एड्रेस की पहचान कर ली है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि कथित टिप्पणी किस व्यक्ति ने की और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के आपराधिक कानूनों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने अब तक जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।