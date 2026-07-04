रिलायंस कैपिटल के पूर्व CFO अमित बापना को अब सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 4 दिन की कस्टडी में भेजे गए

अमित बापना पहले से ईडी की जांच में फंसे हुए थे। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में उनका केस चल रहा था। सीबीआई ने उसी कस्टडी का फायदा उठाते हुए उन्हें अपने केस में शामिल किया। अब दोनों एजेंसियां अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं।