अनिता आर. राधाकृष्णन को TVK ने बताया ‘मौकापरस्त’, मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन बोले- हमें उनकी कोई जरूरत नहीं



तमिलनाडु के मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) ऐसी हालत में नहीं है कि उसे आंदोलन या सरकार बचाने के लिए अनीता राधाकृष्णन जैसे लोगों की पार्टी में शामिल होने की जरूरत हो। उन्होंने मानहानि के एक केस में एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसके बाद, पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। तब से, वह अपनी मर्जी से अपने विचार रख रहे हैं।