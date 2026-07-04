DMK विधायक अनिता आर राधाकृष्णन को मिली जमानत, तमिलनाडु के CM सी विजय जोसेफ पर टिप्पणी मामले में राहत

उन्होेंने अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव बनाने की सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK के कुछ सदस्य उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का दबाव बना रहे। वे चाहते हैं कि पार्टी छोड़कर मैं TVK में शामिल हो जाऊं। उन्होंने दावा किया कि वे यदि DMK छोड़ देते हैं तो उन्हें पूरा समर्थन देने का वादा किया गया था।