मनोज झा ने किया उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन, बोले- जनता को जानने का हक है पैसा कहां से आ रहा

Manoj Jha on Uddhav Thackeray: राज्यसभा सांसद और RJD के वरिष्ठ नेता प्रो. मनोज झा ने उद्धव ठाकरे के बयान से सहमति जताई है। झा ने कहा कि लोकतंत्र में एक जागरूक वोटर किसी उम्मीदवार को एक पार्टी के टिकट पर चुनता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस उम्मीदवार को साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल कर जबरन दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में जनता को यह जानने का हक है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला पैसा कहां से आ रहा है।