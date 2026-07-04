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फ्री में फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस, दी 15 दिन की मोहलत

Telegram Movie Piracy: टेलीग्राम पर फ्री फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों के लिए बुरी खबर। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस भेजकर पायरेसी करने वाले चैनलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। जानें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 04, 2026

Free Movie Telegram, Telegram Channels Block

टेलीग्राम में चल रही पायरेसी पर सरकार सख्त | फोटो सोर्स- patrika.com

Telegram Channels Block: अगर आप भी नई फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर फ्री में फिल्में और ओटीटी कंटेंट लीक करने वाले चैनलों पर अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम कंपनी को एक कड़ा नोटिस भेजकर साफ कह दिया है कि पायरेसी (कंटेंट चोरी) करने वाले सभी चैनलों को तुरंत बंद किया जाए। इतना ही नहीं, सरकार ने टेलीग्राम को अल्टीमेटम देते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

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Updated on:

04 Jul 2026 01:14 pm

Published on:

04 Jul 2026 01:01 pm

Hindi News / Bharat / फ्री में फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस, दी 15 दिन की मोहलत

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