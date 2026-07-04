फ्री में फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस, दी 15 दिन की मोहलत

टेलीग्राम में चल रही पायरेसी पर सरकार सख्त | फोटो सोर्स- patrika.com
Telegram Channels Block: अगर आप भी नई फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर फ्री में फिल्में और ओटीटी कंटेंट लीक करने वाले चैनलों पर अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम कंपनी को एक कड़ा नोटिस भेजकर साफ कह दिया है कि पायरेसी (कंटेंट चोरी) करने वाले सभी चैनलों को तुरंत बंद किया जाए। इतना ही नहीं, सरकार ने टेलीग्राम को अल्टीमेटम देते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।
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