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Lionel Messi ने तोड़ा Giego Maradona का रिकॉर्ड, FIFA World Cup के इतिहास में अब तक कर चुके हैं 9 असिस्ट

FIFA World Cup के इतिहास में लियोनल मेसी 9 असिस्ट कर चुके हैं। इस दौरान वह अब तक 6 वर्ल्डकप में 20 गोल भी दाग चुके हैं
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 04, 2026

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लियोनल मेसी और किलियन एमबापे (Photo - FIFA)

Lionel Messi Breaks Giego Maradona Record: फीफा वर्ल्डकप 2026 में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने एक और बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपने ही देश के पूर्व महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। केप वर्डे के खिलाफ मेसी ने एक शानदार गोल किया और इस गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत हासिल की।

माराडोना के नाम वर्ल्डकप में 8 असिस्ट

मेसी ने फीफा विश्वकप के इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना के ही पूर्व खिलाड़ी डिएगो माराडोना के नाम था। मेसी ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेसी वर्ल्ड कप में अब कुल 9 असिस्ट कर चुके हैं, जबकि माराडोना ने अपने करियर के दौरान विश्वकप में 8 असिस्ट किए। मेसी इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार आठ मुकाबलों में गोल करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने।

अर्जेंटीना के कप्तान ने केप वर्डे के खिलाफ मैच का पहला गोल किया। उन्होंने 29वें मिनट में लिसेंड्रो मार्टिनेज से मिले बेहतरीन पास को गोल में तब्दील किया। यह मेसी का विश्व कप में 20वां गोल रहा। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पहले ही मेसी अपने नाम कर चुके हैं। मेसी दो विश्व कप में 7 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं। मेसी को कड़ी टक्कर फ्रांस के किलियन एम्बापे से मिल रही है, जो 6 गोल कर चुके हैं।

मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना को केप वर्डे के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद जीत नसीब हुई। 90 मिनट तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। हालांकि, अतिरिक्त समय में काबो वर्डे के खिलाड़ी डिने बोर्गस मेसी के एक शॉट को क्लियर करने के प्रयास में अपना ही गोल कर बैठे। यह गोल निर्णायक साबित हुआ, जिसके बूते अर्जेंटीना मुकाबले को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही।

फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट

रैंकखिलाड़ीदेशअसिस्ट
1लियोनल मेसीअर्जेंटीना9
2डिएगो माराडोनाअर्जेंटीना8
3पियरे लिटबार्स्कीजर्मनी7
4ग्रेज़गोर्ज़ लाटोपोलैंड7
5पेलेब्राज़ील6
6डेविड बेकहमइंग्लैंड6
7थॉमस मुलरजर्मनी6

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Updated on:

04 Jul 2026 01:09 pm

Published on:

04 Jul 2026 01:08 pm

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