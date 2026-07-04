FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना ने केप वर्डे को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

92वें मिनट में लिसांद्रो मार्टिनेज ने गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन फिर रूपेश कैब्रेल ने 103वें मिनट में गोल कर एक बार फिर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच पेनल्टी शूटआउट के जरिए खत्म होगा, लेकिन 111वें मिनट में ओन गोल की वजह से वर्डे को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस मुकाबले में मेसी ने इतिहास रच दिया और वह सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्डकप के मैच खेलने वाले खिलाड़ी हो गए।