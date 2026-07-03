SL A vs IND A: साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक जड़ किया कमाल, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को एक साथ पछाड़ा

366 रन के जवाब में भारत ए ने दूसरे दिन स्‍टम्‍प तक एक विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए। अब वह श्रीलंका ए से पहली पारी के आधार पर 119 रन पीछे है। भारत ए की ओर सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने लगातार दूसरा शतक लगाया है। वह 184 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 104 रन पर नाबाद है। सुदर्शन के साथ देवदत्त पड्डिकल भी शतक के करीब हैं। वह 151 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाज पवेलियन लौटे हैं। सुदर्शन और पड्डिकल के बीच अब तक 181 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत की ओर से एकमात्र एकमात्र विकेट अमन मोखाड़े का गिरा है, जो 48 गेंदों पर 38 रन बनाकर केशर नुवांथा का शिकार बने।