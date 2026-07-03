SL A vs IND A: साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक जड़ किया कमाल, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को एक साथ पछाड़ा

श्रीलंका ए के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाने के बाद थम्बस अप करते साई सुदर्शन। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuzz)
Sri Lanka A vs India A 2nd Unofficial Test: श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक भारत ए ने अपनी पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 247 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। जबकि श्रीलंका ए की पहली पारी 366 के स्कोर पर ऑलआउट हुई थी। इस तरह भारतीय टीम अब 119 रन पीछ है। भारत को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले साई सुदर्शन हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक जड़ा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ये सुदर्शन का 10वां शतक है। इन शतकों के साथ उन्होंने गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है।
बता दें कि भारत के लिए वैसे तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 54 शतक बनाए थे। वहां तक तो अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। इस मामले में अब साई सुदर्शन अब 10 शतकों के साथ 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को श्रीलंका ए के खिलाफ 10वां शतक लगाते ही विजय मर्चेंट, ऋषभ पंत, गौतम गंभीर, एम मांकड़ और कपिल देव को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 9-9 प्रथम श्रेणी शतक दर्ज थे।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ए की पहली पारी 366 रन पर खत्म हुई। श्रीलंका की तरफ से कप्तान सहन अराचिगे ने शतक लगाया। उन्होंने 207 गेंदों पर 2 छक्कों और 13 चौकों की सहायता से 127 रन की पारी खेली। उनके अलावा नुवानीडू फर्नांडो ने 44 और अंजाला बंडारा ने 42 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की और से गुरनूर बरार और सारांश जैन ने 4-4 विकेट लिए। यश ठाकुर को 2 विकेट चटकाए।
366 रन के जवाब में भारत ए ने दूसरे दिन स्टम्प तक एक विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए। अब वह श्रीलंका ए से पहली पारी के आधार पर 119 रन पीछे है। भारत ए की ओर सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने लगातार दूसरा शतक लगाया है। वह 184 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 104 रन पर नाबाद है। सुदर्शन के साथ देवदत्त पड्डिकल भी शतक के करीब हैं। वह 151 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाज पवेलियन लौटे हैं। सुदर्शन और पड्डिकल के बीच अब तक 181 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत की ओर से एकमात्र एकमात्र विकेट अमन मोखाड़े का गिरा है, जो 48 गेंदों पर 38 रन बनाकर केशर नुवांथा का शिकार बने।
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