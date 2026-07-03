Sri Lanka vs India Test Series Live Telecast: श्रीलंका क्रिकेट (SLC) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को ही दोनों देशों के बीच दो टेस्‍ट मैचों की तारीख-समय और वेन्‍यू कन्फर्म किया है। भारत और श्रीलंका के बीच ये टेस्‍ट सीरीज 15 से 27 अगस्त के बीच खेली जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) साइकिल के तहत ये सीरीज दोनों ही देशों के लिए बेहद महत्‍वपूर्ण है। भारतीय फैंस के लिए सबसे खुशी की बात है कि वे इस टेस्‍ट सीरीज का लाइव टेलीकास्‍ट मुफ्त में उठा सकेंगे।