FIFA World Cup: क्रोएशिया से शानदार जीत के बावजूद मैदान पर फूट-फूट कर क्यों रोने लगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो?

FIFA World Cup 2026, Cristiano Ronaldo crying: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में गुरुवार को पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इस अहम मुकाबले में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने वर्ल्ड कप नॉकआउट करियर का पहला गोल भी दागा। लेकिन फाइनल मैच खत्म होते ही वह जश्न मनाने के बजाय मैदान पर ही फूट-फूट कर रोते नजर आए। रोनाल्डो ने अपनी यह जीत अपने दिवंगत (late) साथी खिलाड़ी डियोगो जोटा (Diogo Jota) को समर्पित की है।