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FIFA World Cup: क्रोएशिया से शानदार जीत के बावजूद मैदान पर फूट-फूट कर क्यों रोने लगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो?

FIFA World Cup 2026, Cristiano Ronaldo crying: टोरंटो के स्टेडियम में क्रोएशिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने यह ऐतिहासिक जीत अपने दिवंगत साथी डियोगो जोटा को समर्पित की।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 03, 2026

: Cristiano Ronaldo crying, Ronaldo Diogo Jota tribute, Portugal vs Croatia World Cup 2026, Diogo Jota death,

डियोगो जोटा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Photo - IANS)

FIFA World Cup 2026, Cristiano Ronaldo crying: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में गुरुवार को पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इस अहम मुकाबले में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने वर्ल्ड कप नॉकआउट करियर का पहला गोल भी दागा। लेकिन फाइनल मैच खत्म होते ही वह जश्न मनाने के बजाय मैदान पर ही फूट-फूट कर रोते नजर आए। रोनाल्डो ने अपनी यह जीत अपने दिवंगत (late) साथी खिलाड़ी डियोगो जोटा (Diogo Jota) को समर्पित की है।

मैच के बाद रोनाल्डो इतने भावुक थे कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने जोटा की 21 नंबर की जर्सी पहन ली और आसमान की तरफ इशारा किया। यह पल देखकर पूरी पुर्तगाल टीम उनके पास आ गई और सबने मिलकर अपने साथी को याद किया।

कार एक्सीडेंट में गई थी जोटा की जान

आपको बता दें कि 3 जुलाई 2025 को एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में डियोगो जोटा (28 साल) और उनके 25 वर्षीय भाई आंद्रे सिल्वा (André Silva) का निधन हो गया था। यह हादसा स्पेन के सेर्नाडिला (Cernadilla) में हुआ था। दरअसल, फेफड़ों (lungs) की सर्जरी के कारण डॉक्टरों ने जोटा को फ्लाइट में सफर करने से मना किया था। इसलिए वह लिवरपूल के प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप के लिए कार से ही यूके (UK) जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

स्क्वॉड में प्रतीकात्मक रूप से शामिल

पुर्तगाल टीम ने जोटा को सम्मान देने के लिए उन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक टीम में प्रतीकात्मक (symbolic) तौर पर शामिल किया है। टीम के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने जोटा को टीम की रोशनी बताया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वर्ल्ड कप खेलने का उनका अधूरा सपना रिकॉर्ड्स में उनके नाम के साथ दर्ज हो सके।

जोटा को याद करते हुए रोनाल्डो ने कहा, 'हमें मैच से पहले ही पता था कि यह एक खास पल होगा। जिंदगी का यह इत्तेफाक सच में हैरान करने वाला है। यह जीत और इसे हासिल करने का तरीका हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह एक मुश्किल मैच था।'

अब जीत के बाद पुर्तगाल की टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है, जहां उनका अगला मुकाबला स्पेन के साथ होगा।

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FIFA World Cup 2026

Published on:

03 Jul 2026 02:21 pm

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