FIFA World Cup 2026: स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम, 519 मिनट तक नहीं कर पाया कोई गोल

दो वर्ल्ड कप को मिलाकर साइमन अब तक 519 मिनट तक विपक्षी टीमों के हर हमले को नाकाम करते रहे हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक मुकाम स्पेन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिली 3-0 की जीत में हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली के महान गोलकीपर वाल्टर जेंगा के नाम था, जिन्होंने 1990 वर्ल्ड कप में 517 मिनट तक गोल नहीं खाया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि स्पेन के उनाई साइमन ने वर्ल्ड कप मैचों में लगातार 519 मिनट तक गोल नहीं खाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।