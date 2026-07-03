FIFA World Cup 2026: अल्जीरिया को हराने के बाद स्विट्जरलैंड का प्री क्वार्टरफाइनल टिकट कन्फर्म, राउंड ऑफ 16 में अब 3 जगह बाकी

स्विट्जरलैंड टीम (Photo - FIFA)
FIFA World Cup 2026, Switzerland vs Algeria: स्विट्जरलैंड की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम-16 (Round of 16) में धमाकेदार एंट्री कर ली है। गुरुवार को कनाडा के वैंकूवर (Vancouver) स्थित खचाखच भरे बीसी प्लेस (BC Place) स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में, स्विस टीम ने अल्जीरिया को 2-0 से आसानी से हरा दिया। अब अगले हफ्ते इसी स्टेडियम में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा।
वर्ल्ड कप में स्विस टीम के कोच मूरत याकिन (Murat Yakin) ने इस मैच में गजब का टैक्टिकल मास्टरक्लास दिखाया। दिलचस्प बात यह थी कि अल्जीरिया के मौजूदा कोच व्लादिमीर पेटकोविच (Vladimir Petkovic) 2014 से 2021 तक स्विट्जरलैंड टीम के ही कोच रह चुके हैं। लेकिन स्विस टीम ने उन्हीं के खिलाफ शानदार काउंटर-अटैक गेम खेला।
मैच के 10वें मिनट में ही स्विट्जरलैंड ने अपने हाफ से गेंद छीनी। 20 साल के युवा खिलाड़ी जोहान मंजांबी ने लेफ्ट साइड से शानदार पास दिया, जिस पर स्ट्राइकर ब्रील एंबोलो (Breel Embolo) ने बड़ी आसानी से गोल दागकर टीम को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी।
लीड मिलने के बाद स्विस टीम ने 5 मिडफील्डरों के साथ अपना डिफेंस बेहद मजबूत कर लिया। हाफ टाइम से ठीक पहले अल्जीरिया के इब्राहिम माजा ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पोस्ट के बाहर से निकल गई। हाफ टाइम के तुरंत बाद स्विस टीम ने राइट साइड से फिर अटैक किया। अल्जीरियाई खिलाड़ी रफीक बेलघाली (Rafik Belghali) गेंद को सही से क्लियर नहीं कर पाए और गेंद सीधे विंगर डैन नडोए (Dan Ndoye) के पैरों में जा गिरी। नडोए ने गोलकीपर लुका जिदान को चकमा देते हुए दूसरा गोल दाग दिया।
अल्जीरिया के कप्तान रियाद महरेज़ (Riyad Mahrez) को इसके तुरंत बाद गोल करने का अच्छा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने गेंद सीधे डिफेंडर के ऊपर मार दी। ग्रैनिट जाका (Granit Xhaka) की अगुवाई में स्विट्जरलैंड का डिफेंस इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्जीरिया को कोई वापसी का मौका नहीं दिया।
मैच के आखिरी 15 मिनट काफी शांति से बीते। हालांकि, आखिरी पलों में स्विस सब्सटीट्यूटफैबियन राइडर (Fabian Rieder) से एक बेहद आसान गोल मिस हो गया, जिसका फायदा गोलकीपर लुका जिदान ने उठाया। लेकिन इसका मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और स्विट्जरलैंड ने 2-0 से शानदार जीत दर्ज कर ली।
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