FIFA World Cup 2026: अल्जीरिया को हराने के बाद स्विट्जरलैंड का प्री क्वार्टरफाइनल टिकट कन्फर्म, राउंड ऑफ 16 में अब 3 जगह बाकी

लीड मिलने के बाद स्विस टीम ने 5 मिडफील्डरों के साथ अपना डिफेंस बेहद मजबूत कर लिया। हाफ टाइम से ठीक पहले अल्जीरिया के इब्राहिम माजा ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पोस्ट के बाहर से निकल गई। हाफ टाइम के तुरंत बाद स्विस टीम ने राइट साइड से फिर अटैक किया। अल्जीरियाई खिलाड़ी रफीक बेलघाली (Rafik Belghali) गेंद को सही से क्लियर नहीं कर पाए और गेंद सीधे विंगर डैन नडोए (Dan Ndoye) के पैरों में जा गिरी। नडोए ने गोलकीपर लुका जिदान को चकमा देते हुए दूसरा गोल दाग दिया।