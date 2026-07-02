2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: बोस्निया और हर्जेगोविना को हराकर USA ने अंतिम 16 में बनाई जगह, इतिहास रचने से एक कदम दूर

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ अमेरिका की ये सिर्फ दूसरी जीत है। इसके साथ ही USA ने यूरोपीय देशों के खिलाफ चले आ रहे 12 मैचों के हार के सिलसिले को भी खत्म कर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 02, 2026

USA beat Bosnia and Herzegovina

USA ने राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह (फोटो- FIFA)

USA vs Bosnia and Herzegovina: फीफा वर्ल्डकप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ अमेरिका ने अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में अमेरिका की टीम दूसरे हाफ में आखिरी 40 मिनट तक सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर हो गई थी।

मैच की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। टीम की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार गोल दागा, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से उनके इस गोल को अमान्य करार दिया गया। हालांकि, पहले हाफ के इंजरी टाइम में बालोगुन ने एक बार फिर मौका बनाया। मलिक टिलमैन के शानदार पास पर उन्होंने डिफेंडरों को छकाते हुए गेंद को गोलकीपर निकोला वासिलज के नीचे से नेट में पहुंचाकर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी।

पहले हाफ के अतिरिक्त समय में बालोगुन दूसरे गोल के भी करीब पहुंचे, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। दूसरे हाफ में बोस्निया और हर्जेगोविना ने वापसी की कोशिश की। 64वें मिनट में अमेरिका को बड़ा झटका लगा, जब वीएआर की मदद से समीक्षा के बाद बालोगुन को रेड कार्ड दिखा दिया गया। इसके बाद अमेरिका को लगभग आधे घंटे तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

क्रिश्चियन पुलिसिक का गोल हुआ रद्द

एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अमेरिका ने शानदार संयम दिखाया और विरोधी टीम को बराबरी का कोई मौका नहीं दिया। मैच के अंतिम चरण में मलिक टिलमैन ने फ्री-किक पर बेहतरीन गोल दागकर टीम की बढ़त 2-0 कर दी। इससे पहले क्रिश्चियन पुलिसिक का एक गोल भी ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया था।

यह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ अमेरिका की महज दूसरी जीत है। इसके साथ ही टीम ने यूरोपीय देशों के खिलाफ चले आ रहे 12 मैचों के हार के सिलसिले को भी खत्म कर दिया। पिछले चार वर्ल्ड कप में यह चौथी बार है, जब अमेरिका अंतिम-16 तक पहुंचा है।

अब मुख्य कोच मौरिसियो पोचेटिनो की टीम 7 जुलाई को सिएटल स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ेगी। अगर अमेरिका यह मुकाबला जीतता है, तो वह 2002 के बाद पहली बार और आधुनिक दौर में सिर्फ दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

02 Jul 2026 09:18 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: बोस्निया और हर्जेगोविना को हराकर USA ने अंतिम 16 में बनाई जगह, इतिहास रचने से एक कदम दूर

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026: बेल्जियम का शानदार कमबैक, सेनेगल को 3-2 से हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Belgium defeats Senegal
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया, प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

England beats DR Congo
फुटबॉल

5 गोल ठोक मेसी-एम्बापे की कतार में आए एर्लिंग हालैंड, कोच बोले- वह दुनिया के सबसे खतरनाक गोल स्कोरर

Erling Haaland, Norway vs Ivory Coast, FIFA World Cup 2026, Erling Haaland Goal,
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026 में मेक्सिको ने रचा इतिहास, इक्वाडोर को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

fifa world cup 2026 mexico vs ecuador
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: Golden Boot की रेस में किलियन एम्बापे ने लियोनल मेसी को छोड़ा पीछे, देखें टॉप 10 लिस्ट

Kylian Mbappe and lionel messi
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.