FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया, प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

इस मैच में इंग्लैंड ने 16 शॉट्स लगाए, तो वहीँ कांगो ने सिर्फ 7 ही शॉट्स लगाए। इंग्लैंड के 8 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो कांगो के सिर्फ 2 शॉट्स ही टारगेट पर लगे। इंग्लैंड के पास कुल समय के 54% समय बॉल रही, तो कांगो के खिलाड़ियों के पास 46% समय बॉल रही। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 92% सटीकता के साथ 493 पास किए, तो वहीँ कांगो के खिलाड़ियों ने 84% सटीकता के साथ 346 पास किए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 9 फाउल किए, तो वहीँ कांगो के खिलाड़ियों ने 12 फाउल किए। दोनों टीमों को 1-1 येलो कार्ड मिला। वहीँ इंग्लैंड को 5, तो कांगो को 3 कॉर्नर मिले।