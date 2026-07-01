FIFA 2026: हालंद के निर्णायक गोल से नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया, राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। तीसरे मिनट में एर्लिंग हालंद ने नॉर्वे को बढ़त दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास निशाने पर नहीं रहा। इसके जवाब में आठवें मिनट में आइवरी कोस्ट के यान डियोमांडे ने मौका बनाया, लेकिन वे भी गोल नहीं कर सके। पहले हाफ में लगातार दबाव बनाने के बाद नॉर्वे को 39वें मिनट में सफलता मिली। एंटोनियो नूसा ने शानदार फिनिश के साथ गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इससे पहले हालंद और मार्टिन ओडेगार्ड ने भी गोल के मौके बनाए थे, लेकिन सफलता नूसा के हिस्से आई। पहले हाफ के अंत तक नॉर्वे ने अपनी बढ़त कायम रखी।