FIFA 2026: हालंद के निर्णायक गोल से नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया, राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया(फोटो-X/@DStvUganda)
Norway vs Ivory Coast: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने रोमांचक मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली। मैच में एंटोनियो नूसा ने पहला और स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने निर्णायक गोल दागा। आइवरी कोस्ट ने अमाद दियालो के गोल से बराबरी जरूर की, लेकिन अंत में हालंद का गोल नॉर्वे की जीत का कारण बना।
मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। तीसरे मिनट में एर्लिंग हालंद ने नॉर्वे को बढ़त दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास निशाने पर नहीं रहा। इसके जवाब में आठवें मिनट में आइवरी कोस्ट के यान डियोमांडे ने मौका बनाया, लेकिन वे भी गोल नहीं कर सके। पहले हाफ में लगातार दबाव बनाने के बाद नॉर्वे को 39वें मिनट में सफलता मिली। एंटोनियो नूसा ने शानदार फिनिश के साथ गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इससे पहले हालंद और मार्टिन ओडेगार्ड ने भी गोल के मौके बनाए थे, लेकिन सफलता नूसा के हिस्से आई। पहले हाफ के अंत तक नॉर्वे ने अपनी बढ़त कायम रखी।
ब्रेक के बाद आइवरी कोस्ट ने आक्रामक शुरुआत की। 52वें मिनट में इब्राहिम संगारे और 55वें मिनट में निकोलस पेपे ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्वे के गोलकीपर ने दोनों मौकों पर शानदार बचाव किया। इसके बाद गुएला डोउए और घिसलैन कोनान भी बराबरी का गोल नहीं कर सके। लगातार प्रयासों का फल आखिरकार 74वें मिनट में मिला, जब अमाद दियालो ने शानदार गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के बाद मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया।
बराबरी के बाद नॉर्वे ने तेजी से जवाब दिया। 86वें मिनट में एर्लिंग हालंद ने बेहतरीन गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। यह मौजूदा विश्व कप में हालंद का पांचवां गोल रहा। गोल्डन बूट की दौड़ में उनसे आगे सिर्फ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने अब तक छह गोल किए हैं।
इंजरी टाइम में आइवरी कोस्ट के पास बराबरी के दो सुनहरे मौके आए। पांचवें मिनट में मिले अवसर पर अमाद दियालो गोल नहीं कर सके, क्योंकि नॉर्वे के गोलकीपर ने शानदार बचाव किया। इसके बाद अंतिम क्षणों में भी आइवरी कोस्ट को मौका मिला, लेकिन गोलकीपर ने एक बार फिर बेहतरीन सेव कर टीम की बढ़त बचाए रखी।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग
FIFA World Cup 2026