Australia W vs West Iindies W 1st Semi Final Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया ने केनिंग्टन ओवल में मंगलवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उसने रिकॉर्ड सबसे ज्‍यादा 8वीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्‍की कर ली है। अब वह अपने सातवें खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है। इस मैच में वेस्‍टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में बेथ मूनी के अर्धशतक की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया ने महज 13 ओवर में 127 रन बनाते हुए आसान जीत दर्ज की।