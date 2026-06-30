विमेंट टी20 वर्ल्‍ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में नंबर-8 या उससे नीचे बल्‍लेबाजी करते हुए सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब डिएंड्रा डॉटिन के नाम दर्ज हो गया है। उन्‍होंने चोट के बावजूद मैदान पर उतरते हुए सिर्फ 16 गेंदों पर चार चौकों की सहायता से नाबाद 26 रन बनाए। इसके अलावा उन्‍होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सातवें विकेट के लिए डिएंड्रा और जानिलिया ग्लासगो के बीच 42 रन की साझेदारी हुई, जो विमेंस टी20 वर्ल्‍ड के सेमीफाइल या फाइनल में सातवें या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे ज्‍यादा है।