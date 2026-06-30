Vaibhav Sooryavanshi को लेकर पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दी वार्निंग, बोले- सिर्फ एक गेंदबाज के पास उनका तोड़

Graeme Swann on Vaibhav Sooryavanshi: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज से पहले इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर इंग्लिश टीम को बड़ी वार्निंग दी है। उन्‍होंने कहा कि भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले सूर्यवंशी इंग्लैंड के गेंदबाजी विभाग के लिए सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस 15 साल के बल्‍लेबाज ने अब तक अपने सामने आने वाली हर चुनौती का जवाब ढूंढ लिया है। ऐसे में इतने कम समय में उनका तोड़ ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जोफ्रा आर्चर एक ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं, जिन्‍हें उनकी कमी पता हो और उनके पास वैभव के लिए कोई प्‍लान हो।