India vs England T20I Records: आयरलैंड दौरे पर टी20 सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद भारतीय टीम अब इंग्‍लैंड पहुंच गई है। जहां 1 जुलाई से टीम इंडिया और इंग्लिश टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम से उम्‍मीद होगी कि वह पिछली सीरीज की कड़वी यादों को भुलाकर अंग्रेजी टीम के खिलाफ जीत से अपने अभियान का आगाज करे। इस मुकाबले से पहले इन दोनों टीमों के टी20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।