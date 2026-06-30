भारतीय टीम। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs England T20I Records: आयरलैंड दौरे पर टी20 सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड पहुंच गई है। जहां 1 जुलाई से टीम इंडिया और इंग्लिश टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम से उम्मीद होगी कि वह पिछली सीरीज की कड़वी यादों को भुलाकर अंग्रेजी टीम के खिलाफ जीत से अपने अभियान का आगाज करे। इस मुकाबले से पहले इन दोनों टीमों के टी20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
भारत और इंग्लैंड के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं। खुशी बात ये है कि इनमें से भारतीय टीम ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि इंग्लिश टीम को सिर्फ 12 जीत ही नसीब हो सकी हैं। इस तरह अभी तक भारत का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है।
भारत और इंग्लैंड की द्विपक्षीय सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया पिछले एक दशक से अंग्रेजों से कोई सीरीज नहीं हारी है। इंग्लैंड ने आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज में भारत को 2016-17 में 2-1 से हराया था। उसके बाद भारत लगातार चार सीरीज अपने नाम कर चुका है। भारतीय टीम ने पिछली बार 2024/25 में इंग्लैंड को 4-1 से हराते हुए सबसे बड़ी टी20 सीरीज जीत दर्ज की थी।
|सीरीज / दौरा
|वर्ष
|विजेता / अंतर
|इंग्लैंड का भारत दौरा
|2016/17
|इंग्लैंड 2-1 से विजेता
|भारत का इंग्लैंड दौरा
|2018
|भारत 2-1 से विजेता
|इंग्लैंड का भारत दौरा
|2020/21
|भारत 3-2 से विजेता
|भारत का इंग्लैंड दौरा
|2022
|भारत 2-1 से विजेता
|इंग्लैंड का भारत दौरा
|2024/25
|भारत 4-1 से विजेता
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी।
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड।
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