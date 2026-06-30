30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है प्लेइंग 11 में जगह, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान को लेना होगा मुश्किल फैसला

England vs India T20 Series 2026: 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू से पहले दुनियाभर में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 30, 2026

Vaibhav Suryavanshi Latest News

वैभव सूर्यवंशी (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Suryavanshi T20I Debut Chance: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार से खेली जाएगी। पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में सबकी नजरें एक बार फिर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी पर रहने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के फ्लॉप शो के बाद अब वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग और तेज हो गई है। पूर्व क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्पर्ट्स का मानना है कि उन्हें अब हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ मौका देना होगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट उनके डेब्यू को लेकर जल्दी में नहीं है। लेकिन ओपनर्स का प्रदर्शन देखते हुए सूर्यवंशी को मौका देने के लिए टीम मैनेजमेंट को अब कड़े फैसले लेने होंगे।

लेना होगा मुश्किल फैसला

आयरलैंड के खिलाफ जब वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला, तब टीम इंडिया मैनेजेमेंट की काफी आलोचना हुई। हालांकि सीरीज के पहले मैच में ही श्रेयस अय्यर ने बता दिया था कि अभी वैभव का डेब्यू मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि टीम में कई ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी प्लेइंग 11 में जगह पहले बनती है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का भी समय आएगा और वह खेलेंगे।

हालांकि आयरलैंड सीरीज में जिन शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों की बात कर श्रेयस ने सूर्यवंशी के डेब्यू की बात टाली थी, उन्होंने इतना खराब प्रदर्शन किया कि भारतीय टीम आयरलैंड जैसे कमजोर टीम से न सिर्फ मैच हारी बल्कि सीरीज भी हार गई। इस हार के बाद 16 सीरीज के बाद टीम इंडिया को टी20 सीरीज गंवानी पड़ी।

ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ टीम मैनेजमेंट और कप्तान को कड़े फैसले लेने होंगे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों में मिलकर सिर्फ 67 रन बनाए। इसमें ईशान के नाम 13, अभिषेक के नाम 49 और संजू सैमसन के नाम 5 रन शामिल हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा को रेस्ट देकर सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। अभिषेक के प्लेइंग 11 से बाहर होने से टी इंडिया के ओपनर्स का लेफ्ट-राइड हैंड कॉन्बिनेशन भी बरकरार रहेगा। संजू सैमसन के साथ अगर सूर्यवंशी ओपनिंग करते हैं तो उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

30 Jun 2026 08:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है प्लेइंग 11 में जगह, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान को लेना होगा मुश्किल फैसला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Punjab Kings के शशांक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, घरेलू कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और बंधक बनाने का लगाया आरोप

FIR on Shashank Singh
क्रिकेट

ENG vs IND Pitch Report: जिस पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी पहला टी20, वहां 140 रन का भी नहीं है औसत

Riverside Ground
क्रिकेट

ENG vs NZ तीसरे टेस्ट के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में न्‍यूजीलैंड को हुआ फायदा, टॉप-2 में पहुंचने से सिर्फ एक जीत दूर

WTC Points Table Update
क्रिकेट

Jofra Archer on Ben Stokes: बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट पर जोफ्रा आर्चर ने बताया, कहां होगी सबसे ज्‍यादा मुश्किल

Ben Stokes retirement
क्रिकेट

न्‍यूजीलैंड ने इंग्‍लैंड को 160 रन से हरा रचा इतिहास, 5 साल बाद उनके घर में 2-1 से जीती सीरीज

ENG vs NZ 3rd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.