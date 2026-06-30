ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है प्लेइंग 11 में जगह, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान को लेना होगा मुश्किल फैसला

Vaibhav Suryavanshi T20I Debut Chance: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार से खेली जाएगी। पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में सबकी नजरें एक बार फिर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी पर रहने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के फ्लॉप शो के बाद अब वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग और तेज हो गई है। पूर्व क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्पर्ट्स का मानना है कि उन्हें अब हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ मौका देना होगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट उनके डेब्यू को लेकर जल्दी में नहीं है। लेकिन ओपनर्स का प्रदर्शन देखते हुए सूर्यवंशी को मौका देने के लिए टीम मैनेजमेंट को अब कड़े फैसले लेने होंगे।