AUS W vs WI W: एलिस पेरी और स्टेफनी टेलर के पास इतिहास रचने का मौका, एक बड़े माइलस्टोन से 20 रन तो दूसरी 2 विकेट दूर

AUS W vs WI W 1st Semi-Final: आईसीसी विमेंट टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। आज मंगलवार 30 जून को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। जहां ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम का सामना वेस्‍टइंडीज की महिला टीम से होगा। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें कई रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं।