बता दें कि आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड में अभी तक ऑस्‍ट्रेलिया और वेस्‍टइंडीज का सामना सिर्फ 6 बार हुआ है। इनमें से ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं तो वेस्‍टइंडीज की टीम को सिर्फ एक जीत ही नसीब हो सकी है। दिलचस्‍प बात ये है कि इससे पहले ये दोनों टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफानल में तीन बार आमने-सामने आई हैं और तीनों बार ही कंगारू टीम ने बाजी मारी है। इस तरह अभी तक ऑस्‍ट्रेलिया की टीम का पलड़ा कुछ ज्‍यादा ही भारी रहा है। वेस्‍टइंडीज के पास आज पहली बार ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को सेमीफाइनल में धूल चटाने का मौका होगा।