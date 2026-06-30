भारत बनाम इंग्‍लैंड के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम का पलड़ा ज्‍यादा भारी है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने इस फॉर्मेट में अब तक 18 जीत दर्ज की हैं, जबकि इंग्लिश टीम को 12 जीत ही नसीब हो सकी हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आमने-सामने आई थीं, तब एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। उस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने भारत को कड़ी टक्‍कर दी थी, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 7 रन के अंतर से जीती थी।