FIFA World Cup 2026: 3 मैचों में 5 गोल ठोक मेसी-एम्बापे की कतार में आए एर्लिंग हालैंड, कोच बोले- वह दुनिया के सबसे खतरनाक गोल स्कोरर

टेक्सास के एर्लिंगटन में मौजूद 'एटीएंडटी स्टेडियम' (AT&T Stadium) में खेले गए इस मैच में मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी हालैंड ज्यादातर समय शांत रहे, लेकिन 86वें मिनट में उन्होंने मौका पाकर मैच का विजयी गोल दाग दिया। मैच में नॉर्वे के लिए पहला गोल एंटोनियो नुसा (Antonio Nusa) ने किया था, जिसके बाद आइवरी कोस्ट के अमाद डियालो ने गोल करके मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। अंत में हालैंड ने गोल कर नॉर्वे को जीत दिला दी।