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FIFA World Cup 2026: 3 मैचों में 5 गोल ठोक मेसी-एम्बापे की कतार में आए एर्लिंग हालैंड, कोच बोले- वह दुनिया के सबसे खतरनाक गोल स्कोरर

FIFA World Cup 2026, Erling Haaland Goal: फीफा वर्ल्ड कप में एर्लिंग हालैंड के दमदार गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। जानें अमेरिका के 'एटीएंडटी स्टेडियम' में हुए इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 01, 2026

Erling Haaland, Norway vs Ivory Coast, FIFA World Cup 2026, Erling Haaland Goal,

नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड (Photo - FIFA)

FIFA World Cup 2026, Erling Haaland Goal: नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड ने 30 जून को फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर कमाल कर दिया। उनके मैच के आखिरी पलों में किए गए शानदार गोल की मदद से नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद हालैंड को 'दुनिया का सबसे खतरनाक गोलस्कोरर' बताया जा रहा है।

टेक्सास के एर्लिंगटन में मौजूद 'एटीएंडटी स्टेडियम' (AT&T Stadium) में खेले गए इस मैच में मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी हालैंड ज्यादातर समय शांत रहे, लेकिन 86वें मिनट में उन्होंने मौका पाकर मैच का विजयी गोल दाग दिया। मैच में नॉर्वे के लिए पहला गोल एंटोनियो नुसा (Antonio Nusa) ने किया था, जिसके बाद आइवरी कोस्ट के अमाद डियालो ने गोल करके मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। अंत में हालैंड ने गोल कर नॉर्वे को जीत दिला दी।

लगातार गोल कर हालैंड ने रचा इतिहास

इस वर्ल्ड कप के 3 मैचों में हालैंड का यह पांचवां गोल है। टूर्नामेंट में सिर्फ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (Lionel Messi) और फ्रांस के किलियन एम्बापे (Kylian Mbappé) (6-6 गोल) ही उनसे आगे हैं। हालैंड के इस गोल ने नॉर्वे को वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में उसकी पहली जीत दिलाई है और अब अगले राउंड (लास्ट-16) में नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। हालैंड ने अपने पिछले 13 इंटरनेशनल मैचों में लगातार गोल किए हैं, जिसमें उन्होंने कुल 25 गोल दागे हैं।

कोच और कप्तान ने की जमकर तारीफ

नॉर्वे के कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड (Martin Ødegaard) ने कहा कि हालैंड का टीम में होना हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं, कोच स्टेल सोलबैकेन (Ståle Solbakken) ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गोलस्कोरर बताया। कोच ने कहा, 'वह आज मैच में ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन अंत में उन्होंने टीम के लिए विनिंग गोल कर दिया। उनके रहने से टीम में एक भरोसा रहता है।'

दूसरी तरफ, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी वेन रूनी (Wayne Rooney) ने भी हालैंड की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो पूरे मैच में शांत रहने के बाद भी अचानक गोल करके मैच का रुख बदल देते हैं।

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FIFA World Cup 2026

Published on:

01 Jul 2026 05:52 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: 3 मैचों में 5 गोल ठोक मेसी-एम्बापे की कतार में आए एर्लिंग हालैंड, कोच बोले- वह दुनिया के सबसे खतरनाक गोल स्कोरर

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