FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बड़े सितारों के बीच चमके छोटे देश, इन 4 गोलकीपर्स ने बचाई अपनी टीम की इज्जत

कांगो के लियोनेल म्पासी ने कोलंबिया के खिलाफ मैच में 8 बड़े सेव्स किए। कोलंबिया ने 19 शॉट मारे, जिनमें से 9 ऑन टारगेट थे, लेकिन म्पासी ने अपनी टीम को लंबे समय तक मुकाबले में बनाए रखा। म्पासी की कहानी भी संघर्ष से भरी रही है। उन्होंने कई साल तक लोअर लीग्स में खेला और 31 साल की उम्र में लीग 1 में डेब्यू किया। उन्होंने कांगो को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया।