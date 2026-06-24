24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बड़े सितारों के बीच चमके छोटे देश, इन 4 गोलकीपर्स ने बचाई अपनी टीम की इज्जत

FIFA World Cup 2026 goalkeepers: FIFA वर्ल्ड कप 2026 में मेसी, एमबापे और रोनाल्डो जैसे स्टार्स के बीच ईरान, कांगो, क्यूरासाओ और केप वर्डे के गोलकीपर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। अटलांटा और कैनसस सिटी जैसे स्टेडियम में इनकी बेहतरीन सेव्स ने सबका ध्यान खींचा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 24, 2026

FIFA World Cup 2026 goalkeepers, Alireza Beirvanvand save, Lionel Mpasi Congo goalkeeper, Eloy Room Curacao saves, Vozinha Cape Verde goalkeeper, World Cup 2026 highlights,

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के गोलकीपर (Photo - IANS)

FIFA World Cup 2026 goalkeepers: FIFA वर्ल्ड कप 2026 में जहां दुनिया की नजरें लियोनल मेसी, किलियन एमबापे, एर्लिंग हालैंड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े खिलाड़ियों पर थीं, वहीं कुछ अनजान गोलकीपर्स ने अपनी टीमों के लिए असली हीरो बनकर सबको चौंका दिया। ईरान के अलीरेज़ा बेइरानवंद, कांगो के लियोनेल म्पासी, क्यूरासाओ के गोलकीपर एलोय रूम और केप वर्डे के वोजिंहा इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार गोलकीपिंग से चर्चा में आ गए हैं।

केप वर्डे के वोजिंहा

केप वर्डे, जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसके 40 साल के गोलकीपर वोजिंहा ने स्पेन और उरुग्वे जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने कई मुश्किल शॉट रोके।

क्यूरासाओ के गोलकीपर एलोय रूम

क्यूरासाओ के एलोय रूम ने इक्वाडोर के खिलाफ कैनसस सिटी में खेले गए मैच में 15 शानदार सेव्स किए, जो वर्ल्ड कप के एक मैच में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा सेव्स में से एक है। उनका प्रदर्शन टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा।

ईरान के अलीरेज़ा बेइरानवंद

ईरान के अलीरेज़ा बेइरानवंद ने बेल्जियम के खिलाफ एक अविश्वसनीय सेव किया, जिसे टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन सेव माना जा रहा है। उन्होंने गिरते हुए भी अपनी बाईं हाथ से गेंद को रोक दिया।

कांगो के लियोनेल म्पासी

कांगो के लियोनेल म्पासी ने कोलंबिया के खिलाफ मैच में 8 बड़े सेव्स किए। कोलंबिया ने 19 शॉट मारे, जिनमें से 9 ऑन टारगेट थे, लेकिन म्पासी ने अपनी टीम को लंबे समय तक मुकाबले में बनाए रखा। म्पासी की कहानी भी संघर्ष से भरी रही है। उन्होंने कई साल तक लोअर लीग्स में खेला और 31 साल की उम्र में लीग 1 में डेब्यू किया। उन्होंने कांगो को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया।

गोल बचने वालों का भी है फुटबॉल

इन सभी गोलकीपर्स की कहानी एक जैसी है, संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने वाला जज्बा सभी में ही देखने को मिला। जहां बड़े स्टार गोल कर रहे हैं, वहीं ये खिलाड़ी अपनी टीम को बचाने का काम कर रहे हैं। अटलांटा और कैनसस सिटी जैसे स्टेडियम में इनकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वर्ल्ड कप सिर्फ गोल करने वालों का नहीं, बल्कि बचाने वालों का भी खेल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Published on:

24 Jun 2026 05:35 pm

Hindi News / Sports / FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बड़े सितारों के बीच चमके छोटे देश, इन 4 गोलकीपर्स ने बचाई अपनी टीम की इज्जत

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

IND vs IRE: डेब्यू से पहले ही वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड में जलवा, टिकटों के लिए मारामारी, अभी से फुल हो गया स्टेडियम

IND vs IRE T20
क्रिकेट

IND vs IRE Pitch Report: जिस पिच पर खेला जाएगा भारत-आयरलैंड का मैच, वहां 130 रन का भी नहीं है औसत स्कोर

IRE vs IND
क्रिकेट

‘उसने मुझे 3 बार फोन किया…’, ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी पर बोले कप्तान अक्षर पटेल, कहा – सुबह का भूला शाम को वापस आया

,Rishabh Pant Delhi Capitals return ,IPL 2027 Rishabh Pant news ,Axar Patel statement on Pant ,Delhi Capitals latest news 2027 ,Rishabh Pant trade news IPL ,IPL player transfer 2027 updates
क्रिकेट

LSG छोड़ने के बाद ऋषभ पंत ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट, गोयनका की टीम के लिए लिखे ये तीन शब्द

LSG New Captain contenders
क्रिकेट

ODI Ranking: वनडे रैंकिंग 2,3,4 पर भारत का कब्जा, गिल ने लगाई टॉप 2 में छलांग, कोहली और रोहित भी टॉप 5 में बरकरार

Virat Kohli and Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.