FIFA World Cup 2026: घाना के डिफेंस को नहीं तोड़ पाई इंग्लैंड, दोनों टीमों का नॉकआउट्स में पहुंचना लगभग तय

England vs Ghana Highlights: फीफा वर्ल्डकप 2026 में खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक इंग्लैंड की टीम घाना के खिलाफ एक गोल भी नहीं कर पाई। दुनिया की चौथे नंबर की टीम के खिलाफ घाना ने शानदार डिफेंस का खेल दिखाया, जिसकी वजह से मुकाबाल 0-0 से ड्रॉ रहा। इस गोलरहित ड्रॉ की वजह से दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गया और इस एक अंक के साथ दोनों टीमों का अगले दौर में पहुंचना लगभग तय है।