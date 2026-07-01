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FIFA 2026: एम्बाप्पे के दो गोल से फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे से होगी भिड़ंत

FIFA World Cup 2026 के राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली। कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल कर नॉकआउट चरण में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया और गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली।
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भारत

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Anurag Animesh

Jul 01, 2026

FIFA

फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया(फोटो-X/@brfootball)

France vs Sweden: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में जगह बना ली। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागकर जीत के नायक बने, जबकि ब्रैडली बारकोला ने एक गोल किया। अब फ्रांस का अगला मुकाबला पैराग्वे से होगा, जिसने पिछले दौर में जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था।

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Published on:

01 Jul 2026 05:02 am

Hindi News / Sports / FIFA 2026: एम्बाप्पे के दो गोल से फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे से होगी भिड़ंत

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