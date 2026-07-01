FIFA 2026: एम्बाप्पे के दो गोल से फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे से होगी भिड़ंत

फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया(फोटो-X/@brfootball)
France vs Sweden: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में जगह बना ली। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागकर जीत के नायक बने, जबकि ब्रैडली बारकोला ने एक गोल किया। अब फ्रांस का अगला मुकाबला पैराग्वे से होगा, जिसने पिछले दौर में जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था।
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