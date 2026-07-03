FIFA World Cup 2026: स्पेन ने ऑस्ट्रिया को रौंदा, 3-0 से हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल का टिकट किया पक्का

इस मैच में स्पेन ने 22 शॉट्स लगाए, तो वहीँ ऑस्ट्रिया ने सिर्फ 5 शॉट्स लगाए। स्पेन के 10 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो ऑस्ट्रिया का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। स्पेन के पास कुल समय के 65% समय बॉल रही, तो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों के पास 35% समय बॉल रही। स्पेन के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 91% सटीकता के साथ 610 पास किए, तो वहीँ ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों ने 83% सटीकता के साथ 329 पास किए। स्पेन के खिलाड़ियों ने 8 फाउल किए, तो वहीँ ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों ने 15 फाउल किए। स्पेन को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला, जबकि ऑस्ट्रिया को 1 येलो कार्ड मिला। स्पेन ने 2 ऑफसाइड किए, तो ऑस्ट्रिया ने 5 ऑफसाइड किए। वहीँ स्पेन को 9 कार्नर मिले, तो ऑस्ट्रिया को एक भी कार्नर नहीं मिला।