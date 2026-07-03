Portugal vs Croatia: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल का टिकट किया कन्फर्म

रोनाल्डो ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)
Cristiano Ronaldo Record: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में मैच का पहला गोल क्रोएशिया के इवान पेरिसिच ने 53वें मिनट में किया। मुकाबले के पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत क्रोएशिया के गोल के साथ हुई, जब 53वें मिनट में इवान पेरिसिच ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी।
इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल कर पुर्तगाल को 1-1 से बराबरी दिला दी। 90 मिनट तक मैच में कोई दूसरा गोल नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा। लेकिन इंजरी टाइम खत्म होने से ठीक पहले गोंसालो रामोस ने गोल कर पुर्तगाल को 2-1 से आगे कर दिया। आखिरी कुछ सेकंड तक पुर्तगाल ने अपनी बढ़त बनाए रखी और क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली।
इस मुकाबले में जहां क्रोएशिया की ओर से गोल पर 7 शॉट लगाए गए, वहीं पुर्तगाल ने 3 शॉट लगाए। हालांकि गेंद पर पुर्तगाल का दबदबा देखने को मिला, जहां उसने 62% बॉल पजेशन अपने नाम रखा। इसके अलावा पुर्तगाल को 9 कॉर्नर मिले, जबकि क्रोएशिया को सिर्फ 5 कॉर्नर मिले। अब क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। स्पेन ने राउंड ऑफ 16 के अपने मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था।
पुर्तगाल की ओर से किए गए पहले गोल की बदौलत क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में गोल नहीं कर पाने का सूखा भी खत्म कर दिया। इससे पहले उन्होंने 5 वर्ल्ड कप के 8 नॉकआउट मुकाबलों में न तो कोई गोल किया था और न ही कोई असिस्ट दिया था। हालांकि अब छठे वर्ल्ड कप संस्करण में उनके नाम 11 गोल हो चुके हैं।
वह यूरोपियन चैंपियनशिप और फीफा वर्ल्ड कप को मिलाकर कुल 25 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो के नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 146 गोल हैं। इस टूर्नामेंट में उनका यह तीसरा गोल था। इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए थे।
हालांकि जैसे ही उन्होंने 81वें मिनट में बराबरी का गोल किया, कोच ने उन्हें सब्स्टीट्यूट कर मैदान से बाहर बुला लिया। यह पहला मौका था, जब रोनाल्डो को पूरे मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। रोनाल्डो के बाहर जाने के बाद मैदान पर आए गोंसालो रामोस ने पुर्तगाल को यादगार जीत दिलाई और टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट भी दिला दिया।
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग
FIFA World Cup 2026