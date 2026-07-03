Portugal vs Croatia: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर प्री क्वार्टरफाइनल का टिकट किया कन्फर्म

इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल कर पुर्तगाल को 1-1 से बराबरी दिला दी। 90 मिनट तक मैच में कोई दूसरा गोल नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा। लेकिन इंजरी टाइम खत्म होने से ठीक पहले गोंसालो रामोस ने गोल कर पुर्तगाल को 2-1 से आगे कर दिया। आखिरी कुछ सेकंड तक पुर्तगाल ने अपनी बढ़त बनाए रखी और क्रोएशिया को हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली।