FIFA World Cup 2026 में प्री क्वार्टरफाइनल की सभी 16 टीमें तय, कोलंबिया की जीत के साथ खत्म हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले

FIFA World Cup 2026 Round of 16 Teams: फीफा वर्ल्डकप 2026 में राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) की सभी टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं। राउंड ऑफ 32 के आखिरी मुकाबले में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर शानदार जीत के साथ अगले दौर में जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में कोलंबिया को पहली सफलता 14वें मिनट में मिली, जब जॉन एरियास ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद दोनों टीमें लगातार गोल करने के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली।