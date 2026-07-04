FIFA World Cup 2026 में प्री क्वार्टरफाइनल की सभी 16 टीमें तय, कोलंबिया की जीत के साथ खत्म हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले

कोलंबिया ने बनाई अंतिम 16 में जगह (फोटो- FIFA)
FIFA World Cup 2026 Round of 16 Teams: फीफा वर्ल्डकप 2026 में राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) की सभी टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं। राउंड ऑफ 32 के आखिरी मुकाबले में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर शानदार जीत के साथ अगले दौर में जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में कोलंबिया को पहली सफलता 14वें मिनट में मिली, जब जॉन एरियास ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद दोनों टीमें लगातार गोल करने के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली।
कैन्सस सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ कोलंबिया ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जहां अब उसका सामना स्विट्जरलैंड से होगा। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था।
इस मुकाबले के बाद अब राउंड ऑफ 16 की सभी टीमें तय हो चुकी हैं। इनमें मिस्र, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, इंग्लैंड, मेक्सिको, नॉर्वे, ब्राज़ील, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान, पराग्वे, फ्रांस, कनाडा और मोरक्को शामिल हैं।
राउंड ऑफ 16 का पहला मुकाबला कनाडा और मोरक्को के बीच आज रात भारतीय समयानुसार 10:30 बजे खेला जाएगा। इसके बाद दूसरे मुकाबले में पराग्वे और फ्रांस की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 बजे शुरू होगा।
राउंड ऑफ 32 की समाप्ति के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में लियोनेल मेसी सबसे आगे हैं। उन्होंने अब तक सात गोल किए हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे छह गोल के साथ मौजूद हैं, जबकि नॉर्वे के एरलिंग हालैंड पांच गोल कर चुके हैं।
सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रांस के माइकल ओलिसे ने पांच असिस्ट किए हैं। वहीं, ब्राज़ील के ब्रूनो गिमारेस और इस्कान्दर इस्माइलोव तीन-तीन असिस्ट कर चुके हैं।
|तारीख
|समय (IST)
|मुकाबला
|4 जुलाई 2026 (शनिवार)
|10:30 PM
|कनाडा vs मोरक्को
|5 जुलाई 2026 (रविवार)
|2:30 AM
|पैराग्वे vs फ्रांस
|6 जुलाई 2026 (सोमवार)
|1:30 AM
|ब्राज़ील vs नॉर्वे
|6 जुलाई 2026 (सोमवार)
|5:30 AM
|मेक्सिको vs इंग्लैंड
|7 जुलाई 2026 (मंगलवार)
|12:30 AM
|पुर्तगाल vs स्पेन
|7 जुलाई 2026 (मंगलवार)
|5:30 AM
|अमेरिका vs बेल्जियम
|8 जुलाई 2026 (बुधवार)
|9:30 PM
|अर्जेंटीना vs मिस्र
|8 जुलाई 2026 (बुधवार)
|1:30 AM
|स्विट्जरलैंड vs कोलंबिया
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग
FIFA World Cup 2026