Dysmenorrhea: हर महीने पीरियड्स में तेज दर्द होता है? ACOG से जानिए कब यह बीमारी का हो सकता है संकेत

Dysmenorrhea Symptoms: पीरियड्स के दौरान पेट या कमर में दर्द होना कई महिलाओं के लिए आम बात है। कुछ लोग इसे नॉर्मल मानकर हर महीने दर्द सह लेते हैं, लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि ऑफिस, कॉलेज या रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाए, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर पीरियड दर्द एक जैसा नहीं होता और कुछ मामलों में यह किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है।