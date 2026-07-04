धुंधला दिखना, डबल विजन और लगातार सिरदर्द, Mayo Clinic से जानिए कब ये Brain Tumor का हो सकते हैं संकेत

Brain Tumor Symptoms: अगर पिछले कुछ समय से आपको बार-बार धुंधला दिख रहा है, चीजें दो-दो नजर आ रही हैं या सिरदर्द लगातार बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि चिंता हो सकती है। हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हमेशा ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। आंखों की कमजोरी, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर या कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहें या इनके साथ कुछ और बदलाव भी दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।