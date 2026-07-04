धुंधला दिखना, डबल विजन और लगातार सिरदर्द, Mayo Clinic से जानिए कब ये Brain Tumor का हो सकते हैं संकेत

धुंधली नजर, डबल विजन और सिरदर्द जैसे ब्रेन ट्यूमर के संभावित चेतावनी संकेत (photo- freepik)
Brain Tumor Symptoms: अगर पिछले कुछ समय से आपको बार-बार धुंधला दिख रहा है, चीजें दो-दो नजर आ रही हैं या सिरदर्द लगातार बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि चिंता हो सकती है। हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हमेशा ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। आंखों की कमजोरी, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर या कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहें या इनके साथ कुछ और बदलाव भी दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
Mayo Clinic के अनुसार, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है, उसका आकार कितना है और वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कई बार शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर सिरदर्द पहले की तुलना में अलग महसूस हो, धीरे-धीरे बढ़ता जाए, सुबह उठते ही ज्यादा हो या सामान्य दर्द निवारक दवाओं से भी राहत न मिले, तो इसकी जांच कराना जरूरी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रेन ट्यूमर ही है, लेकिन लगातार बने रहने वाले सिरदर्द को अनदेखा नहीं करना चाहिए।
National Cancer Institute (NCI) के अनुसार, यदि ट्यूमर आंखों की नसों या देखने से जुड़े हिस्सों पर असर डालता है, तो धुंधला दिखना, डबल विजन या धीरे-धीरे नजर कमजोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, ऐसे लक्षण मोतियाबिंद, चश्मे का नंबर बदलने या अन्य आंखों की बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं।
अगर बिना किसी पाचन संबंधी समस्या के बार-बार मतली या उल्टी हो रही है, खासकर सुबह के समय, और इसके साथ सिरदर्द भी हो, तो डॉक्टर इसकी वजह जानने के लिए जांच की सलाह दे सकते हैं।
चलते समय लड़खड़ाना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आना या हाथ-पैरों का ठीक से काम न करना भी कुछ मामलों में दिमाग से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Mayo Clinic बताता है कि कुछ लोगों में ब्रेन ट्यूमर के कारण याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, व्यक्तित्व में बदलाव या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।
यदि सिरदर्द लगातार बढ़ रहा हो, उसके साथ धुंधला दिखना, डबल विजन, दौरे पड़ना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी, बार-बार उल्टी या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षण भी हों, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर MRI, CT Scan या अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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