बार-बार सिरदर्द हो रहा है? NIH की रिसर्च से जानिए Headache कितने प्रकार का होता है

Healthline के अनुसार यह सबसे आम सिरदर्द है, जो हममें से लगभग हर इंसान कभी न कभी झेलता है। इसमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सिर के चारों तरफ कोई लोहे की पट्टी या बैंड कसकर बांध दिया हो। पूरे सिर में एक अजीब सा दबाव और भारीपन बना रहता है, जो अक्सर गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में जकड़न के साथ शुरू होता है। इसके पीछे की मुख्य वजहें हमारा बढ़ा हुआ मानसिक तनाव, रात को नींद पूरी न होना, घंटों तक लैपटॉप-मोबाइल की स्क्रीन के सामने गलत पोस्चर में बैठे रहना हैं।