मानसून में अचानक तेज बुखार और जोड़ों का दर्द? WHO से जानिए कहीं यह Chikungunya तो नहीं

अगर आपको या घर में किसी को अचानक तेज बुखार के साथ जोड़ों में इतना भयंकर दर्द हो कि उठना-बैठना भी आफत बन जाए, तो इसे जरा भी हल्के में न लें। यह चिकनगुनिया का साफ लक्षण है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित एडीज (Aedes) मच्छर के काटने से फैलती है। यही मच्छर डेंगू और जीका वायरस भी फैलाते हैं।